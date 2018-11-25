Выпуск новостей за 09:00: потери на фронте. Министерство для ветеранов

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 09:00 – пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, во время обстрелов погиб один защитник Украины. Теми, кто вернулся с войны, отныне будет заниматься Министерство по делам ветеранов, хотя сейчас оно существует только на бумаге.

Также в выпуске: Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государства. Украинские бойцы взяли под контроль еще одно село.