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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Міністерство для ветеранів

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 9:00 – проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України. Тими, хто повернувся з війни, відтепер опікуватиметься Міністерство у справах ветеранів, хоча нині воно існує лише на папері.

      Також у випуску:

      Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування держави.

      Українські бійці взяли під контроль ще одне село. 

       

       

      Теги: Жертви Випуск новин Війна на Донбасі Міністерство у справах ветеранів
      Джерело: 24 канал
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