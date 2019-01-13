Выпуск новостей за 09:00: Пожар в Калуше. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 09:00 – ночью 12 января в городе Калуш Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим", пострадавших нет. Трижды за сутки боевики открывали огонь по нашим позициям, к счастью, раненых среди украинских военных нет.

Также в выпуске: В Одессе встретили моряков затонувшего возле Турции судна. В результате взрыва в центре Парижа пострадали 36 человек.