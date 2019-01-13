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      Выпуск новостей за 09:00: Пожар в Калуше. Сутки на фронте

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 09:00 – ночью 12 января в городе Калуш Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим", пострадавших нет. Трижды за сутки боевики открывали огонь по нашим позициям, к счастью, раненых среди украинских военных нет.

      Также в выпуске:

      В Одессе встретили моряков затонувшего возле Турции судна.

      В результате взрыва в центре Парижа пострадали 36 человек.

      Теги: Война на Донбассе Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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