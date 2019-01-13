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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Випуск новин за 09:00: Пожежа у Калуші. Доба на фронті

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 09:00 – вночі 12 січня в місті Калуш Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім", постраждалих немає. Тричі за добу бойовики відкривали вогонь по наших позиціях, на щастя, поранених серед українських військових немає.

      Також у випуску:

      В Одесі зустріли моряків затонулого біля Туреччини судна. 

      Внаслідок вибуху у центрі Парижа постраждали 36 людей.

      Теги: Випуск новин Пожежа Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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