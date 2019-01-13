Випуск новин за 09:00: Пожежа у Калуші. Доба на фронті
У випуску новин за 13 січня станом на 09:00 – вночі 12 січня в місті Калуш Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім", постраждалих немає. Тричі за добу бойовики відкривали вогонь по наших позиціях, на щастя, поранених серед українських військових немає.
Також у випуску:
В Одесі зустріли моряків затонулого біля Туреччини судна.
Внаслідок вибуху у центрі Парижа постраждали 36 людей.
Джерело: 24 канал
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