Випуск новин за 09:00: Пожежа у Калуші. Доба на фронті

У випуску новин за 13 січня станом на 09:00 – вночі 12 січня в місті Калуш Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім", постраждалих немає. Тричі за добу бойовики відкривали вогонь по наших позиціях, на щастя, поранених серед українських військових немає.

Також у випуску: В Одесі зустріли моряків затонулого біля Туреччини судна. Внаслідок вибуху у центрі Парижа постраждали 36 людей.