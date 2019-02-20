Выпуск новостей за 09:00: Протесты во Франции. Ситуация на передовой
В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 09:00 – тысячи французов по всей стране вышли на акции протеста против угнетения евреев. Акция охватила крупнейшие города – Лион, Бордо, Тулузу, Париж. Пророссийские боевики выпустили по украинским защитникам почти четыре сотни снарядов и мин.
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Источник: 24 канал
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