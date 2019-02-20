Выпуск новостей за 09:00: Протесты во Франции. Ситуация на передовой

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 09:00 – тысячи французов по всей стране вышли на акции протеста против угнетения евреев. Акция охватила крупнейшие города – Лион, Бордо, Тулузу, Париж. Пророссийские боевики выпустили по украинским защитникам почти четыре сотни снарядов и мин.

Также в выпуске: СБУ объявила в розыск фигуранта дела о сбитом малайзийском Boeing. Геннадий Дронов, который является одним из обвиняемых в харьковском ДТП, признал свою вину. Подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру нашли электронный браслет.