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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 09:00: Протесты во Франции. Ситуация на передовой

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 09:00 – тысячи французов по всей стране вышли на акции протеста против угнетения евреев. Акция охватила крупнейшие города – Лион, Бордо, Тулузу, Париж. Пророссийские боевики выпустили по украинским защитникам почти четыре сотни снарядов и мин.

      Также в выпуске:

      СБУ объявила в розыск фигуранта дела о сбитом малайзийском Boeing.

      Геннадий Дронов, который является одним из обвиняемых в харьковском ДТП, признал свою вину.

      Подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру нашли электронный браслет.

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      Теги: Война на Донбассе Протесты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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