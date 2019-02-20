Випуск новин за 09:00: Протести у Франції. Ситуація на передовій

У випуску новин за 20 лютого станом на 09:00 – тисячі французів по всій країні вийшли на акції протесту проти пригноблення євреїв. Акція охопила найбільші міста – Ліон, Бордо, Тулузу, Париж. Проросійські бойовики випустили по українських захисниках майже чотири сотні снарядів та мін.

Також у випуску: СБУ оголосила у розшук фігуранта справи про збитий Малайзійський Boeing. Геннадій Дронов, який є одним з обвинувачених у харківській ДТП, визнав свою провину. Підозрюваному в замовленні убивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру знайшли електронний браслет.