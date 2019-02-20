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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Випуск новин за 09:00: Протести у Франції. Ситуація на передовій

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 лютого станом на 09:00 – тисячі французів по всій країні вийшли на акції протесту проти пригноблення євреїв. Акція охопила найбільші міста – Ліон, Бордо, Тулузу, Париж. Проросійські бойовики випустили по українських захисниках майже чотири сотні снарядів та мін.

      Також у випуску:

      СБУ оголосила у розшук фігуранта справи про збитий Малайзійський Boeing.

      Геннадій Дронов, який є одним з обвинувачених у харківській ДТП, визнав свою провину.

      Підозрюваному в замовленні убивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру знайшли електронний браслет.

      blog_ava
      Знайшли ефективний спосіб боротьби з нікотиновою залежністю
      сьогодні
      1772
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Протести
      Джерело: 24 канал
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