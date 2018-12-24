Выпуск новостей за 09:00: Разрушительное цунами в Индонезии. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 09:00 – страшная стихия в Индонезии унесла жизни почти 300 человек. Более 10 тысяч остались без крова. Более тысячи человек пострадали, еще 50 пропали без вести. Ни одного выстрела за прошедшие сутки и ни одного раненого украинского военного. Но уже утром пророссийские террористы возле Песков обстреляли позиции наших защитников из пулеметов.

Также в выпуске: В Житомире студент местного технологического университета создал компьютерный симулятор управления троллейбусом. Одним из самых популярных направлений зимнего отдыха для наших соотечественников остается Египет. Россия подарила Болгарии елку, а люди – повесили на нее синие и желтые корабли с именами пленных украинских моряков.