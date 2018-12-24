Випуск новин за 09:00: Руйнівне цунамі в Індонезії. Ситуація на фронті
У випуску новин за 24 грудня станом на 09:00 – страшна стихія в Індонезії забрала життя вже майже 300-сот людей. Більше 10-ти тисяч залишилися без домівок. Понад тисячі людей постраждали, ще 50 – зникли безвісти. Жодного пострілу за минулу добу і жодного пораненого українського військового. Але вже вранці проросійські терористи біля Пісків обстріляли позиції наших захисників із кулеметів.
Також у випуску:
У Житомирі студент місцевого технологічного університету створив комп’ютерний симулятор керування тролейбусом.
Одним із найпопулярніших напрямків зимового відпочинку для наших співвітчизників залишається Єгипет.
Росія подарувала Болгарії ялинку, а люди – повісили на неї сині і жовті кораблі з іменами полонених українських моряків.
Джерело: 24 канал
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