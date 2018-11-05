Выпуск новостей за 09:00: Реакция США на смерть Гандзюк. Обострение на Востоке

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 09:00 – в США призвали наказать виновных и привлечь к ответственности заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. На Донбассе Украина потеряла за прошедшие сутки одного защитника, еще четверо – ранены.

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