Выпуск новостей за 09:00: Реакция США на смерть Гандзюк. Обострение на Востоке
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 09:00 – в США призвали наказать виновных и привлечь к ответственности заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. На Донбассе Украина потеряла за прошедшие сутки одного защитника, еще четверо – ранены.
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Источник: 24 канал
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