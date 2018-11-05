Випуск новин за 09:00: Реакція США на смерть Гандзюк. Загострення на Сході
У випуску новин за 5 листопада станом на 09:00 – у США закликали покарати винних та притягнути до відповідальності замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. На Донбасі Україна втратила минулої доби одного захисника, ще четверо – поранені.
Також у випуск:
За яким планом Україні пропонують вводити миротворців та чому це досі неможливо.
В Іраку сталася серія вибухів. Щонайменше восьмеро людей загинули, ще 16 отримали поранення.
Внаслідкок стихії в Італії загинули 29 людей.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі