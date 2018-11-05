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      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 09:00: Реакція США на смерть Гандзюк. Загострення на Сході

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 09:00 – у США закликали покарати винних та притягнути до відповідальності замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. На Донбасі Україна втратила минулої доби одного захисника, ще четверо – поранені.

      Також у випуск: 

      За яким планом Україні пропонують вводити миротворців та чому це досі неможливо.

      В Іраку сталася серія вибухів. Щонайменше восьмеро людей загинули, ще 16 отримали поранення. 

      Внаслідкок стихії в Італії загинули 29 людей. 

      Теги: Війна на Донбасі Катерина Гандзюк Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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