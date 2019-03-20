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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 09:00: Российский омбудсмен Москалькова в Киеве. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 09:00 – российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев для участия в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского. Украинский защитник ранен на передовой в районе Лебединского. Там ночью оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      Также в выпуске:

      Суд запретил использовать животных в передвижных цирках Киева.

      Петр Порошенко встретится с Дональдом Туском в Брюсселе.

      Во Львове от кори умер двухлетний мальчик.

      blog_ava
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      Теги: Кирил Вышинский Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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