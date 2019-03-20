Выпуск новостей за 09:00: Российский омбудсмен Москалькова в Киеве. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 09:00 – российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев для участия в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского. Украинский защитник ранен на передовой в районе Лебединского. Там ночью оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в выпуске: Суд запретил использовать животных в передвижных цирках Киева. Петр Порошенко встретится с Дональдом Туском в Брюсселе. Во Львове от кори умер двухлетний мальчик.