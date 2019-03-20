Випуск новин за 09:00: Російський омбудсмен Москалькова у Києві. Ситуація на фронті
У випуску новин за 20 березня станом на 09:00 – російський омбудсмен Тетяна Москалькова прибула до Києва для участі в судовому засіданні у справі Кирила Вишинського. Український захисник поранений на передовій в районі Лебединського. Там окупанти вночі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Також у випуску:
Суд заборонив використовувати тварин у пересувних цирках Києва.
Петро Порошенко зустрінеться з Дональдом Туском у Брюсселі.
У Львові від кору помер дворічний хлопчик.
Джерело: 24 канал
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