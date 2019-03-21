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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 09:00: Санкции Украины в отношении России. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 09:00 – Украина ввела новые санкции в отношении граждан России и компаний, которые там работают. Им запретили проводить экономические операции и ограничили въезд в страну. Трое украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.

      Также в выпуске:

      Выход Великобритании из ЕС отложат.

      Во Львове создали банк крови для собак.

      Высший совет правосудия одобрил 69 кандидатов на должности судей Верховного суда.

      blog_ava
      Что пообещал Назарбаев Путину и как его отставка повлияет на отношения с Украиной?
      сегодня
      925
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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