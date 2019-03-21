Выпуск новостей за 09:00: Санкции Украины в отношении России. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 09:00 – Украина ввела новые санкции в отношении граждан России и компаний, которые там работают. Им запретили проводить экономические операции и ограничили въезд в страну. Трое украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.
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Источник: 24 канал
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