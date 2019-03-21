Выпуск новостей за 09:00: Санкции Украины в отношении России. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 09:00 – Украина ввела новые санкции в отношении граждан России и компаний, которые там работают. Им запретили проводить экономические операции и ограничили въезд в страну. Трое украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Также в выпуске: Выход Великобритании из ЕС отложат. Во Львове создали банк крови для собак. Высший совет правосудия одобрил 69 кандидатов на должности судей Верховного суда.