Випуск новин за 09:00: Санкції України щодо Росії. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 21 березня станом на 09:00 – Україна запровадила нові санкції щодо громадян Росії та компаній, які там працюють. Їм заборонили проводити економічні операції та обмежили в'їзд до країни. Троє українських військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Також у випуску: Вихід Великої Британії з ЄС відтермінують. У Львові створили банк крові для собак. Вища рада правосуддя схвалила 69 кандидатів на посади суддів Верховного суду.