10:01
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, 20 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 09:00: Санкції України щодо Росії. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 березня станом на 09:00 – Україна запровадила нові санкції щодо громадян Росії та компаній, які там працюють. Їм заборонили проводити економічні операції та обмежили в'їзд до країни. Троє українських військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів.

      Також у випуску:

      Вихід Великої Британії з ЄС відтермінують.

      У Львові створили банк крові для собак.

      Вища рада правосуддя схвалила 69 кандидатів на посади суддів Верховного суду.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 21 березня: українців тішитимуть сонце та помірне тепло
      сьогодні
      1208
      Теги: Випуск новин Санкції Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Популярні дієти, які вбивають наш організм
      сьогодні , 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
      Альона Захарова 4
      Не підлаштовуюсь під суперницю, сама обираю темп бою, – каратистка Галина Мельник
      сьогодні , 09:02 Не підлаштовуюсь під суперницю, сама обираю темп бою, – каратистка Галина Мельник
      Станіслав Безушко 88
      США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
      сьогодні , 08:40 США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 3909
      "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      20 березня , 22:00 "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      Артем Овдієнко 5039
      "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      20 березня , 21:00 "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      1386
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук