Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на Донбассе. "Черный ящик" Boeing 737

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 9:00 – обостряется ситуация на Донбассе, двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела, 5 раз при этом враг применял запрещенное Минском оружие. Индонезийские спасатели обнаружили и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского "Боинга", разбившегося в Яванском море.

Также в выпуске: Животных в Украине будут перевозить по новым правилам. Канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину. С сегодняшнего дня любой может заменить бумажный внутренний паспорт на пластиковую ID-карту.