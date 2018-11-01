Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на Донбассе. "Черный ящик" Boeing 737
В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 9:00 – обостряется ситуация на Донбассе, двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела, 5 раз при этом враг применял запрещенное Минском оружие. Индонезийские спасатели обнаружили и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского "Боинга", разбившегося в Яванском море.
Также в выпуске:
Животных в Украине будут перевозить по новым правилам.
Канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину.
С сегодняшнего дня любой может заменить бумажный внутренний паспорт на пластиковую ID-карту.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии