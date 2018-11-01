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      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на Донбассе. "Черный ящик" Boeing 737

      Выпуск новостей 91 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 9:00 – обостряется ситуация на Донбассе, двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела, 5 раз при этом враг применял запрещенное Минском оружие. Индонезийские спасатели обнаружили и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского "Боинга", разбившегося в Яванском море.

      Также в выпуске:

      Животных в Украине будут перевозить по новым правилам.

      Канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину.

      С сегодняшнего дня любой может заменить бумажный внутренний паспорт на пластиковую ID-карту.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Жертвы Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 канал
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