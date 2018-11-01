Випуск новин за 09:00: Ситуація на Донбасі. "Чорна скринька" Boeing 737

У випуску новин за 1 листопада станом на 9:00 – загострюється ситуація на Донбасі, двоє українських військових поранено, цієї доби нарахували вже 24 обстріли, 5 разів при цьому ворог застосовував заборонену Мінськом зброю. Індонезійські рятувальники знайшли і підняли на поверхню один з бортових самописців пасажирського "Боїнга", що розбився в Яванському морі.

Також у випуску: Тварин в Україні будуть перевозити за новими правилами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель їде в Україну. Відсьогодні будь-хто може замінити паперовий внутрійшній паспорт на пластикову ID-картку.