Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на Донбассе. Начало саммита G20
В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 09:00 – на фронте за эти сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз. Как следствие один ранен, еще один военный – Сергей Проданюк – пропал без вести. В Аргентине стартует саммит Большой двадцатки. Мировые лидеры обсудят наиболее важные текущие вопросы безопасности в мире, в том числе и агрессию России против Украины.
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Источник: 24 канал
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