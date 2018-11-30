Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на Донбассе. Начало саммита G20

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 09:00 – на фронте за эти сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз. Как следствие один ранен, еще один военный – Сергей Проданюк – пропал без вести. В Аргентине стартует саммит Большой двадцатки. Мировые лидеры обсудят наиболее важные текущие вопросы безопасности в мире, в том числе и агрессию России против Украины.

Также в выпуске: В ночь на 1 декабря исполнится ровно 5 лет с первого жестокого разгона студентов на Евромайдане. Центральная избирательная комиссия отменила выборы в объединенные территориальные общины из-за военного положения. Константинополь утвердил устав Украинской поместной церкви.