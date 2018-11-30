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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на Донбассе. Начало саммита G20

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 09:00 – на фронте за эти сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз. Как следствие один ранен, еще один военный – Сергей Проданюк – пропал без вести. В Аргентине стартует саммит Большой двадцатки. Мировые лидеры обсудят наиболее важные текущие вопросы безопасности в мире, в том числе и агрессию России против Украины.

      Также в выпуске:

      В ночь на 1 декабря исполнится ровно 5 лет с первого жестокого разгона студентов на Евромайдане.

      Центральная избирательная комиссия отменила выборы в объединенные территориальные общины из-за военного положения.

      Константинополь утвердил устав Украинской поместной церкви.

      Теги: Конфликт в Азовском море Выпуск новостей G20 Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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