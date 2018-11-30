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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 09:00: Ситуація на Донбасі. Початок саміту G20

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 09:00 – на фронті цієї доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів. Як наслідок один поранений, ще один військовий – Сергій Проданюк – зник безвісти. В Аргентині стартує саміт Великої двадцятки. Світові лідери обговорять найважливіші поточні питання безпеки у світі, зокрема й агресію Росії проти України.

      Також у випуску:

      Вночі проти 1 грудня мине рівно 5 років з першого жорстокого розгону студентів на Євромайдані.

      Центральна виборча комісія скасувала вибори в об'єднані територіальні громади через воєнний стан.

      Константинополь затвердив статут Української помісної церкви.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Війна на Донбасі G20
      Джерело: 24 канал
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