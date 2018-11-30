Випуск новин за 09:00: Ситуація на Донбасі. Початок саміту G20
У випуску новин за 30 листопада станом на 09:00 – на фронті цієї доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів. Як наслідок один поранений, ще один військовий – Сергій Проданюк – зник безвісти. В Аргентині стартує саміт Великої двадцятки. Світові лідери обговорять найважливіші поточні питання безпеки у світі, зокрема й агресію Росії проти України.
Також у випуску:
Вночі проти 1 грудня мине рівно 5 років з першого жорстокого розгону студентів на Євромайдані.
Центральна виборча комісія скасувала вибори в об'єднані територіальні громади через воєнний стан.
Константинополь затвердив статут Української помісної церкви.
Джерело: 24 канал
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