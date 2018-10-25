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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. ОБСЕ зафиксировала ракетный комплекс "Оса"

      Выпуск новостей 78 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 9:00 на Донбассе один наш военный ранен, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, более того, из запрещенных крупнокалиберных минометов били по населенному пункту Водяное. ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донбасса советский автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса", который предназначен для тяжелой техники врага и скопления солдат

      Также в выпуске:

      Украина может получить Томос до конца 2018 года.

      В ДТП на столичной Соломенке пострадали 5 авто, виновник аварии был нетрезв.

      Новые победы украинской сборной на "Играх непобежденных".

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Выпуск новостей Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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