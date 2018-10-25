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      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. ОБСЄ зафіксувало ракетний комплекс "Оса"

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 жовтня станом на 9:00 – на Донбасі один наш військовий поранений, бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, більше того, із заборонених великокаліберних мінометів гатили по населеному пункту Водяне. ОБСЄ виявила на окупованій території Донбасу радянський автоматизований зенітно-ракетний комплекс "Оса", який призначений для важкої техніки ворога та скупчення солдатів.

      Також у випуску:

      Україна може отримати Томос до кінця 2018 року.

      В ДТП на столичній Солом'янці постраждали 5 авто, винуватець аварії був нетверезим.

      Нові перемоги української збірної на "Іграх нескорених".

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Україна – Росія Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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