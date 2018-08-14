Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Приезд МВФ в Украину

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 09:00 – боевики вернули на линию соприкосновения запрещенное минскими договоренностями оружие, а в ОБСЕ фиксируют увеличение количества обстрелов. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 сентября.

Также в выпуске: В 2019 году планируют избрать судей Высшего антикоррупционного суда. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с 250 миллионами долларов для Украины. Украина готовит новую резолюцию по Крыму в сессии Генассамблеи ООН.