Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Приїзд МВФ в Україну
У випуску новин за 14 серпня станом на 09:00 – бойовики повернули на лінію зіткнення заборонену мінськими домовленостями зброю, а в ОБСЄ фіксують збільшення кількості обстрілів. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 6 вересня.
Також у випуску:
У 2019 році планують обрати суддів Вищого антикорупційного суду.
Дональд Трамп підписав оборонний бюджет із 250 мільйонів доларів для України.
Україна готує нову резолюцію по Криму до сесії Генасамблеї ООН.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі