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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Приїзд МВФ в Україну

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 09:00 – бойовики повернули на лінію зіткнення заборонену мінськими домовленостями зброю, а в ОБСЄ фіксують збільшення кількості обстрілів. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 6 вересня.

Також у випуску:

У 2019 році планують обрати суддів Вищого антикорупційного суду.

Дональд Трамп підписав оборонний бюджет із 250 мільйонів доларів для України. 

Україна готує нову резолюцію по Криму до сесії Генасамблеї ООН.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі МВФ
Джерело: 24 канал
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