Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Взрывы в Турции
В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 9:00 – на Донбассе двое украинских защитников погибли, на протяжении прошлых суток оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, по меньшей мере 25 военнослужащих получили ранения.
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Источник: 24 канал
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