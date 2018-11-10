Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Взрывы в Турции

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 9:00 – на Донбассе двое украинских защитников погибли, на протяжении прошлых суток оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, по меньшей мере 25 военнослужащих получили ранения.

Также в выпуске: Из банка сына экс-президента Александра Януковича через подставных лиц вывели около 2 миллиардов гривен. Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба отменил отпуск из-за саботажа нового конкурса руководителей территориальных управлений. В Австрии разоблачили российского шпиона, он почти тридцать лет сливал Кремлю австрийские военные тайны.