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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Взрывы в Турции

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 9:00 – на Донбассе двое украинских защитников погибли, на протяжении прошлых суток оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, по меньшей мере 25 военнослужащих получили ранения.

      Также в выпуске:

      Из банка сына экс-президента Александра Януковича через подставных лиц вывели около 2 миллиардов гривен.

      Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба отменил отпуск из-за саботажа нового конкурса руководителей территориальных управлений.

      В Австрии разоблачили российского шпиона, он почти тридцать лет сливал Кремлю австрийские военные тайны.

      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Взрыв Новости Турции Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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