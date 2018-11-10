Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Вибухи у Туреччині
У випуску новин за 10 листопада станом на 9:00 – на Донбасі двоє українських захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси, щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення.
Також у випуску:
З банку сина екс-президента Олександра Януковича через підставних осіб вивели близько 2 мільярдів гривень.
Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба скасував відпустку через саботаж нового конкурсу керівників територіальних управлінь.
В Австрії викрили російського шпигуна, він майже тридцять років зливав Кремлю австрійські військові таємниці.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі