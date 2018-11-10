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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Вибухи у Туреччині

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 9:00 – на Донбасі двоє українських захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси, щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення.

      Також у випуску:

      З банку сина екс-президента Олександра Януковича через підставних осіб вивели близько 2 мільярдів гривень.

      Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба скасував відпустку через саботаж нового конкурсу керівників територіальних управлінь.

      В Австрії викрили російського шпигуна, він майже тридцять років зливав Кремлю австрійські військові таємниці.

       

      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Новини Туреччини Вибух Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні Сили України Жертви
      Джерело: 24 канал
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