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Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Письмо Олегу Сенцову

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 09:00 – один боец погиб, боевики применяли тяжелое вооружение. В районы Широкина и на Приморском направлении российско-оккупационные войска обстреляли позиции армейцев из минометов. Французский писатель Джонатан Литель написал письмо Олегу Сенцову, первое письмо, адресованное режиссеру, было написано 10 июля.

Также в выпуске:

В Африке трое слонов напугали отдыхающих, решив напиться воды в частном бассейне.

В Украине стали участились нападения на активистов.

В Луцке стартовал фестиваль "Бандерштадт".

 

Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Операция Объединенных сил АТО
Источник: 24 канал
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