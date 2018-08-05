Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Письмо Олегу Сенцову

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 09:00 – один боец погиб, боевики применяли тяжелое вооружение. В районы Широкина и на Приморском направлении российско-оккупационные войска обстреляли позиции армейцев из минометов. Французский писатель Джонатан Литель написал письмо Олегу Сенцову, первое письмо, адресованное режиссеру, было написано 10 июля.

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