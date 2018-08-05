Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Лист Олегу Сенцову
У випуску новин за 5 серпня станом на 09:00 – один боєць загинув, бойовики застосовували важке озброєння. В райони Широкиного та на Приморському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли позиції армійців з мінометів. Французький письменник Джонатан Літель написав листа Олегу Сенцову, перший лист адресований режисеру був написаний 10 липня.
Також у випуску:
В Африці троє слонів налякали відпочивальників, вирішивши напитись води у приватному басейні.
В Україні стали частішими напати на активістів.
У Луцьку стартував фестиваль "Бандерштадт".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Усі показували пальцями на товариша Путіна, – генерал розвідки пригадав службу з президентом РФсьогодні, 11:04
-
Російський патріарх Кирило зустрінеться з Варфоломієм, щоб обговорити "українське питання"сьогодні, 10:12
-
Головні новини 4 серпня: Побиття дівчинки в Одесі та смертельна ДТП на Херсонщинісьогодні, 09:03
Коментарі