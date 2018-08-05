Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Лист Олегу Сенцову

У випуску новин за 5 серпня станом на 09:00 – один боєць загинув, бойовики застосовували важке озброєння. В райони Широкиного та на Приморському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли позиції армійців з мінометів. Французький письменник Джонатан Літель написав листа Олегу Сенцову, перший лист адресований режисеру був написаний 10 липня.

Також у випуску: В Африці троє слонів налякали відпочивальників, вирішивши напитись води у приватному басейні. В Україні стали частішими напати на активістів. У Луцьку стартував фестиваль "Бандерштадт".