Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Псевдоосвобождение Сенцова
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 09:00 – на передовой обстрелы не утихают. За сутки боевики ранили одного нашего бойца. Российская журналистка сообщила, что режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии в Лабытнанги. Тюремщики же заявление опровергли.
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Источник: 24 канал
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