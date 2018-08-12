Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Псевдоосвобождение Сенцова

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 09:00 – на передовой обстрелы не утихают. За сутки боевики ранили одного нашего бойца. Российская журналистка сообщила, что режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии в Лабытнанги. Тюремщики же заявление опровергли.

Также в выпуске: В Харькове живет уникальный мастер, который изучил компьютеры на ощупь. Антиправительственные протесты в Румынии возобновились. Львовянин стал победителем Кубка мира по авиамоделированию.