Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Псевдозвільнення Сенцова
У випуску новин за 12 серпня станом на 09:00 – на передовій обстріли не вщухають. За добу бойовики поранили одного нашого бійця. Російська журналістка повідомила, що режисера Олега Сенцова вивезли з колонії в Лабитнанги. Тюремники ж заяву спростували.
Також у випуску:
У Харкові живе унікальний майстер, який вивчив комп'ютери на дотик.
Антиурядові протести у Румунії поновились.
Львів'янин став переможцем Кубка світу з авіамоделювання.
Джерело: 24 канал
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