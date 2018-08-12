Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Псевдозвільнення Сенцова

У випуску новин за 12 серпня станом на 09:00 – на передовій обстріли не вщухають. За добу бойовики поранили одного нашого бійця. Російська журналістка повідомила, що режисера Олега Сенцова вивезли з колонії в Лабитнанги. Тюремники ж заяву спростували.

Також у випуску: У Харкові живе унікальний майстер, який вивчив комп'ютери на дотик. Антиурядові протести у Румунії поновились. Львів'янин став переможцем Кубка світу з авіамоделювання.