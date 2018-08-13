Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Скандал с фильмом про Стуса
В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 09:00 – пророссийские боевики свыше полусотни раз обстреливали украинские позиции, трое наших военных ранены. Адвокат Виктора Медведчука угрожает запретить ленту о поэте Василии Стусе через суд, если в ней будет "недостоверная информация" о его клиенте.
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Источник: 24 канал
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