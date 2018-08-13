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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Скандал із фільмом про Стуса

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 09:00 – проросійські бойовики понад півсотні разів обстрілювали українські позиції, троє наших військових поранено. Адвокат Віктора Медведчука погрожує заборонити стрічку про поета Василя Стуса через суд, якщо у ній буде "недостовірна інформація" про його клієнта.

Також у випуску:

В окупованому Криму горить 26 гектарів заповідної зони. 

У Києві троє молодиків пограбували ломбард та вбили охоронця.

Туреччина готує нову військову операцію в Сирії.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
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