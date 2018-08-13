Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Скандал із фільмом про Стуса
У випуску новин за 13 серпня станом на 09:00 – проросійські бойовики понад півсотні разів обстрілювали українські позиції, троє наших військових поранено. Адвокат Віктора Медведчука погрожує заборонити стрічку про поета Василя Стуса через суд, якщо у ній буде "недостовірна інформація" про його клієнта.
Також у випуску:
В окупованому Криму горить 26 гектарів заповідної зони.
У Києві троє молодиків пограбували ломбард та вбили охоронця.
Туреччина готує нову військову операцію в Сирії.
Джерело: 24 канал
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