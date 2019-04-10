Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Весенний призыв
В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 09:00 – боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Возле Павлополя били из крупнокалиберных минометов, боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В Украине 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. В ряды Вооруженных сил должны призвать более 18 тысяч 700 человек.
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Источник: 24 канал
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