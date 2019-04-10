Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Весенний призыв

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 09:00 – боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Возле Павлополя били из крупнокалиберных минометов, боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В Украине 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. В ряды Вооруженных сил должны призвать более 18 тысяч 700 человек.

Также в выпуске: Российские правозащитники признали украинских моряков военнопленными. Долине нарциссов грозит уничтожение из-за пожара на полях. В Бразилии погибли семь человек из-за интенсивных ливней.

Источник: 24 канал