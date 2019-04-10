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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Весенний призыв

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 09:00 – боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Возле Павлополя били из крупнокалиберных минометов, боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В Украине 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. В ряды Вооруженных сил должны призвать более 18 тысяч 700 человек.

      Также в выпуске:

      Российские правозащитники признали украинских моряков военнопленными.

      Долине нарциссов грозит уничтожение из-за пожара на полях.

      В Бразилии погибли семь человек из-за интенсивных ливней.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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