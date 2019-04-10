Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Весняний призов
У випуску новин за 10 квітня станом на 9:00 – бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Біля Павлополя гатили із великокаліберних мінометів, бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів. В Україні 1 квітня стартувала весняна призовна кампанія. До лав Збройних сил мають призвати понад 18 тисяч 700 чоловіків.
Також у випуску:
Російські правозахисники визнали українських моряків військовополоненими.
Долині нарцисів загрожує знищення через пожежі на полях.
У Бразилії загинуло семеро людей через інтенсивні зливи.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі