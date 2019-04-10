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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Весняний призов

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 квітня станом на 9:00 – бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Біля Павлополя гатили із великокаліберних мінометів, бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів. В Україні 1 квітня стартувала весняна призовна кампанія. До лав Збройних сил мають призвати понад 18 тисяч 700 чоловіків.

      Також у випуску:

      Російські правозахисники визнали українських моряків військовополоненими.

      Долині нарцисів загрожує знищення через пожежі на полях.

      У Бразилії загинуло семеро людей через інтенсивні зливи.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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