Выпуск новостей за 09:00: Возвращение Усика. Стрельба в Торонто
В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 09:00 – Александр Усик с победой и титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе вернулся в Киев. В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.
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Источник: 24 канал
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