Выпуск новостей за 09:00: Возвращение Усика. Стрельба в Торонто

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 09:00 – Александр Усик с победой и титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе вернулся в Киев. В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.

Также в выпуске: Лучший дворник Львова и его жена вернулись из путешествия европейскими странами. В Луцком университете ввели электронные тесты по профориентации. Под Киевом автомобиль патрульной полиции упал в реку во время преследования нарушителя на мопеде.