Випуск новин за 09:00: Повернення Усика. Стрілянина у Торонто

У випуску новин за 23 липня станом на 09:00 – Олександр Усик з перемогою і титулом абсолютного чемпіону світу у першій важкій вазі повернувся до Києва. У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.

Також у випуску: Найкращий двірник Львова і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами. У Луцькому університеті запровадили електронні тести з профорієнтації. Під Києвом автомобіль патрульної поліції впав у річку під час переслідування порушника на мопеді.