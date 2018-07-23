Випуск новин за 09:00: Повернення Усика. Стрілянина у Торонто
У випуску новин за 23 липня станом на 09:00 – Олександр Усик з перемогою і титулом абсолютного чемпіону світу у першій важкій вазі повернувся до Києва. У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.
Також у випуску:
Найкращий двірник Львова і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами.
У Луцькому університеті запровадили електронні тести з профорієнтації.
Під Києвом автомобіль патрульної поліції впав у річку під час переслідування порушника на мопеді.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі