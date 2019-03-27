Выпуск новостей за 09:00: Взрыв в Мексике. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 09:00 – в мексиканском городе Чимальуакан произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники. Официальных данных о раненых и погибших еще нет. Российские боевики 23 раза открывали огонь по украинским позициям. Ранили одного украинского военного.

Также в выпуске: Украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии. Место голосования изменили 316 тысяч избирателей. Российские силовики проводят массовые обыски у крымских татар.

Источник: 24 канал