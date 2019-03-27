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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 09:00: Вибух у Мексиці. Ситуація на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 березня станом на 09:00 – у мексиканському місті Чімальуакан стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки. Офіційних даних про поранених і загиблих ще немає. Російські бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Поранили одного українського військового.

      Також у випуску:

      Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані.

      Місце голосування змінили 316 тисяч виборців.

      Російські силовики проводять масові обшуки у кримських татар.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Вибух Мексика Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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