Випуск новин за 09:00: Вибух у Мексиці. Ситуація на фронті

У випуску новин за 27 березня станом на 09:00 – у мексиканському місті Чімальуакан стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки. Офіційних даних про поранених і загиблих ще немає. Російські бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Поранили одного українського військового.

Також у випуску: Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані. Місце голосування змінили 316 тисяч виборців. Російські силовики проводять масові обшуки у кримських татар.

Джерело: 24 канал