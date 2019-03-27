Випуск новин за 09:00: Вибух у Мексиці. Ситуація на фронті
У випуску новин за 27 березня станом на 09:00 – у мексиканському місті Чімальуакан стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки. Офіційних даних про поранених і загиблих ще немає. Російські бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Поранили одного українського військового.
Також у випуску:
Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані.
Місце голосування змінили 316 тисяч виборців.
Російські силовики проводять масові обшуки у кримських татар.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі