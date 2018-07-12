Выпуск новостей за 09:00: Заседание Североатлантического совета. Отравление на Ивано-Франковщине

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 09:00 – сегодня состоится заседание Североатлантического совета, в котором примут участие Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. 11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением.

Также в выпуске: Суд аннулировал санкции против Андрея Клюева. Украине не предоставят статус партнера НАТО с расширенными возможностями. На Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреливали позиции украинских военных, один защитник ранен. В Раде будут голосовать за увольнение старого и назначение нового состава ЦИК.