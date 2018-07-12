Выпуск новостей за 09:00: Заседание Североатлантического совета. Отравление на Ивано-Франковщине
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 09:00 – сегодня состоится заседание Североатлантического совета, в котором примут участие Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. 11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением.
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Источник: 24 канал
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