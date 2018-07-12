Випуск новин за 09:00: Засідання Північноатлантичної ради. Отруєння на Івано-Франківщині
У випуску новин за 12 липня станом на 09:00 – сьогодні відбудеться засідання Північноатлантичної ради, в якій візьме участь Президент України Петро Порошенко та президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. 11 дітей, які відпочивали у готелі "Водоспад" у Яремчі, доставили до лікарні з отруєнням.
Також у випуску:
Суд анулював санкції проти Андрія Клюєва.
Україні не нададуть статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
На Донбасі проросійські бойовики 17 разів обстрілювали позиції українських військових, один захисник поранений.
У Раді голосуватимуть за звільнення старого і призначення нового складу ЦВК.
Джерело: 24 канал
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