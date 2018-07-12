Випуск новин за 09:00: Засідання Північноатлантичної ради. Отруєння на Івано-Франківщині

У випуску новин за 12 липня станом на 09:00 – сьогодні відбудеться засідання Північноатлантичної ради, в якій візьме участь Президент України Петро Порошенко та президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. 11 дітей, які відпочивали у готелі "Водоспад" у Яремчі, доставили до лікарні з отруєнням.

Також у випуску: Суд анулював санкції проти Андрія Клюєва. Україні не нададуть статус партнера НАТО з розширеними можливостями. На Донбасі проросійські бойовики 17 разів обстрілювали позиції українських військових, один захисник поранений. У Раді голосуватимуть за звільнення старого і призначення нового складу ЦВК.