Выпуск новостей за 10:00: Акции протеста в Тернополе. Мера пресечения Чернобуку
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 10:00 – возмущенные резким поднятием тарифов на проезд, горожане вышли на акцию протеста. В Голосеевском суде избирают меру пресечения Крымскому судье Валерию Чернобуку. Экс-главу Апелляционного суда Крыма подозревают в государственной измене.
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Источник: 24 канал
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