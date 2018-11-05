Випуск новин за 10:00: Акції протесту у Тернополі. Запобіжний захід Чорнобуку
У випуску новин за 5 листопада станом на 10:00 – обурені різким підняттям тарифів на проїзд, тернополяни вийшли на акцію протесту. У Голосіївському суді обирають запобіжний захід кримському судді Валерію Чорнобуку. Екс-голову Апеляційного суду Криму підозрюють у державній зраді.
Також у випуск:
На Донбасі Україна втратила минулої доби одного захисника, ще четверо – поранені.
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У Маріуполі відгримів "Борсук-фест" – музичний фестиваль на честь військових.
Джерело: 24 канал
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