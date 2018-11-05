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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 10:00: Акції протесту у Тернополі. Запобіжний захід Чорнобуку

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 10:00 – обурені різким підняттям тарифів на проїзд, тернополяни вийшли на акцію протесту. У Голосіївському суді обирають запобіжний захід кримському судді Валерію Чорнобуку. Екс-голову Апеляційного суду Криму підозрюють у державній зраді.

      Також у випуск:

      На Донбасі Україна втратила минулої доби одного захисника, ще четверо – поранені.

      У США закликали покарати винних та притягнути до відповідальності замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

      У Маріуполі відгримів "Борсук-фест" – музичний фестиваль на честь військових. 

       

      Теги: Випуск новин Судді Анексія Криму Транспорт Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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