Выпуск новостей за 10:00 Акция помощи политзаключенным. Взрыв в Техасе

В выпуске новостей за 27 июня состоянию на 10:00 - украинцы призвали всех неравнодушных писать письма правоохранительным органам России с требованием освободить наших политзаключенных. В Техасе, в городе Гэтсвиль, взорвался госпиталь, один человек погиб и еще 12 получили тяжелые ранения. Все пострадавшие -строителей, которые работали над возведением новой части медучреждения.

Также в выпуске: Европейский Союз приостановил переговоры относительно вступления Турции.



США выдвинули замечания к закону об Антикоррупционном суде.



В Нидерландах запретили закрывать лицо в общественных местах.