Выпуск новостей за 10:00 Акция помощи политзаключенным. Взрыв в Техасе

Выпуск новостей за 10:00 Акция помощи политзаключенным. Взрыв в ТехасеВыпуск новостей 11 Читати новину українською
В выпуске новостей за 27 июня состоянию на 10:00 - украинцы призвали всех неравнодушных писать письма правоохранительным органам России с требованием освободить наших политзаключенных. В Техасе, в городе Гэтсвиль, взорвался госпиталь, один человек погиб и еще 12 получили тяжелые ранения. Все пострадавшие -строителей, которые работали над возведением новой части медучреждения.
Также в выпуске:
Европейский Союз приостановил переговоры относительно вступления Турции.
США выдвинули замечания к закону об Антикоррупционном суде.
В Нидерландах запретили закрывать лицо в общественных местах.
Источник: 24 канал
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