Випуск новин за 10:00: Акція допомоги політв'язням. Вибух у Техасі

Випуск новин за 10:00: Акція допомоги політв'язням. Вибух у ТехасіВипуск новин 10 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 червня станом на 10:00 - українці закликали всіх небайдужих писати листи правоохоронним органам Росії з вимогою звільнити наших політв'язнів. У Техасі, в місті ГетсвІль, вибухнув шпиталь, одна людина загинула і ще 12 отримали тяжкі поранення. Всі потерпілі –будівельники, які працювали над зведенням нової частини медзакладу.
Також у випуску:
Європейський Союз призупинив переговори щодо вступу Туреччини.
США висунули зауваження до закону про Антикорупційний суд.
У Нідерландах заборонили закривати обличчя в громадських місцях.
Джерело: 24 канал
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