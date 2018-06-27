11:24
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 10:00: Акція допомоги політв'язням. Вибух у Техасі

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 червня станом на 10:00 - українці закликали всіх небайдужих писати листи правоохоронним органам Росії з вимогою звільнити наших політв'язнів. У Техасі, в місті ГетсвІль, вибухнув шпиталь, одна людина загинула і ще 12 отримали тяжкі поранення. Всі потерпілі –будівельники, які працювали над зведенням нової частини медзакладу.

Також у випуску:

Європейський Союз призупинив переговори щодо вступу Туреччини.

США висунули зауваження до закону про Антикорупційний суд.

У Нідерландах заборонили закривати обличчя в громадських місцях.

 

Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Новини США Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сьогодні, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 97
Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
сьогодні, 11:00 Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
Павло Казарін 314
Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця
сьогодні, 10:00 Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця
159
Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
сьогодні, 10:05 Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
Тетяна Острікова 531
Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
сьогодні, 08:38 Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
Блог Медіа 705
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук