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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 10:00: Аномальная жара в Греции. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 10:00 – в Греции жара убивает людей. Там минимум 24 погибших и больше сотни раненых из-за масштабных лесных пожаров. Неспокойно прошли сутки на передовой, двое наших военнослужащих ранены в результате обстрелов. Российские наемники трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также в выпуске:

На Львовщине восстанавливают древнюю княжескую столицу.

Сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного.

Полиция и Укртрансбезпека проводят операцию "Перевозчик", уже за первый день выявили более 300 нарушений.

Теги: Война на Донбассе Погода Япония Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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