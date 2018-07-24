Выпуск новостей за 10:00: Аномальная жара в Греции. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 10:00 – в Греции жара убивает людей. Там минимум 24 погибших и больше сотни раненых из-за масштабных лесных пожаров. Неспокойно прошли сутки на передовой, двое наших военнослужащих ранены в результате обстрелов. Российские наемники трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также в выпуске: На Львовщине восстанавливают древнюю княжескую столицу. Сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного. Полиция и Укртрансбезпека проводят операцию "Перевозчик", уже за первый день выявили более 300 нарушений.