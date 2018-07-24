Выпуск новостей за 10:00: Аномальная жара в Греции. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 10:00 – в Греции жара убивает людей. Там минимум 24 погибших и больше сотни раненых из-за масштабных лесных пожаров. Неспокойно прошли сутки на передовой, двое наших военнослужащих ранены в результате обстрелов. Российские наемники трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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Источник: 24 канал
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