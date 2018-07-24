Випуск новин за 10:00: Аномальна спека в Греції. Ситуація на фронті
У випуску новин за 24 липня станом на 10:00 – в Греції спека вбиває людей. Там щонайменше 24 загиблих та більш як сотня поранених через масштабні лісові пожежі. Неспокійно минула доба на передовій, двоє наших військовослужбовців поранені внаслідок обстрілів. Російські найманці тричі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Також у випуску:
На Львівщині відновлюють давню княжу столицю.
Сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня.
Поліція та Укртрансбезпека проводять операцію "Перевізник", вже за перший день виявили понад 300 порушень.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі