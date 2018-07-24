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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 10:00: Аномальна спека в Греції. Ситуація на фронті

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 липня станом на 10:00 – в Греції спека вбиває людей. Там щонайменше 24 загиблих та більш як сотня поранених через масштабні лісові пожежі. Неспокійно минула доба на передовій, двоє наших військовослужбовців поранені внаслідок обстрілів. Російські найманці тричі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також у випуску:

На Львівщині відновлюють давню княжу столицю.

Сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня.

Поліція та Укртрансбезпека проводять операцію "Перевізник", вже за перший день виявили понад 300 порушень.

Теги: Війна на Донбасі Погода Випуск новин
Джерело: 24 канал
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