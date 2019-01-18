Выпуск новостей за 10:00: Арест пропагандистки. Взрыв в Колумбии
В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 10:00 – львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистку Елену Бойко. Количество жертв в результате взрыва в Колумбии возросло до 21.
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Источник: 24 канал
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