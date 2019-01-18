Выпуск новостей за 10:00: Арест пропагандистки. Взрыв в Колумбии

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 10:00 – львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистку Елену Бойко. Количество жертв в результате взрыва в Колумбии возросло до 21.

Также в выпуске: Пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Нардепы прописали алгоритмы перехода церковных общин в другие приходы. Интронизация митрополита Епифания состоится 3 февраля. Лидеры США, Великобритании и Франции не посетят Всемирный экономический форум в Давосе.