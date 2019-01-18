Випуск новин за 10:00: Арешт пропагандистки. Вибух в Колумбії
У випуску новин за 18 січня станом на 10:00 – львівський суд арештував проросійську пропагандистку Олену Бойко. Кількість жертв внаслідок вибуху у Колумбії зросла до 21.
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Джерело: 24 канал
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