10:55
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 10:00: Авария парома в Ираке. Отсрочка Brexit

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 10:00 – на севере Ирака утонул паром, по меньшей мере 93 человека погибли. Трагедия произошла на реке Тигр возле города Мосул, судно перевозило полторы сотни человек. Евросоюз же согласился отсрочить выход Великобритании из своего состава. Об этом сообщили лидеры ЕС на саммите в Брюсселе. Британская премьер Тереза Мэй просила перенести дату на 30 июня

      Также в выпуске:

      В российском Ростове-на-Дону стартует заседание, где должны объявить приговор Павлу Грибу.

      За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, один наш защитник погиб и еще двое – ранены.

      В Китае от взрыва на химическом заводе погибли по меньшей мере 47 человек.

      blog_ava
      ДТП возле метро "Дорогожичи": Кличко прокомментировал инцидент
      сегодня
      1070
      Теги: Жертвы Brexit Ирак Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сегодня , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 2003
      Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      сегодня , 00:03 Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      Ірина Шиба 240
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 982
      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      21 марта , 20:02 Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      Яніна Ткачук 667
      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      21 марта , 19:01 Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      Ірина Поліщук 748
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 7 апреля состоянием на 15:00
       7 апреля 2015 , 15:54
      Выпуск новостей 10 июля по состоянию на 16:00
       10 июля 2015 , 16:53
      Выпуск новостей за 14:00: Принятые кандидаты в Антикорсуд. Кинопремия "Золота Дзиґа"
       19 марта , 14:36
      Выпуск новостей за 9:00: Последнее слово политзаключенного Гриба. Ситуация на фронте
       сегодня , 09:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук