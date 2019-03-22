Выпуск новостей за 10:00: Авария парома в Ираке. Отсрочка Brexit

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 10:00 – на севере Ирака утонул паром, по меньшей мере 93 человека погибли. Трагедия произошла на реке Тигр возле города Мосул, судно перевозило полторы сотни человек. Евросоюз же согласился отсрочить выход Великобритании из своего состава. Об этом сообщили лидеры ЕС на саммите в Брюсселе. Британская премьер Тереза Мэй просила перенести дату на 30 июня

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