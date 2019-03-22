Випуск новин за 10:00: Аварія з паромом в Іраку. Відтермінування Brexit

У випуску новин за 22 березня станом на 10:00 – на півночі Іраку потонув паром, щонайменше 93 людини загинули. Трагедія сталася на річці Тигр неподалік міста Мосул, судно перевозило півтори сотні людей. Євросоюз таки погодився відтермінувати вихід Великої Британії зі свого складу. Про це повідомили лідери ЄС на саміті у Брюсселі. Британська прем'єрка Тереза Мей просила перенести дату на 30 червня.

Також у випуску: В російському Ростові-на-Дону стартує засідання, де мають оголосити вирок Павлові Грибу. Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один наш захисник загинув і ще двоє – поранені. У Китаї від вибуху на хімічному заводі загинуло щонайменше 47 людей.