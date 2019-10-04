Выпуск новостей за 10:00: Авария самолета на Львовщине. Новый обмен пленными

В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 10:00 – возле села Сокольники Львовской области аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН 12. Известно, что погибли пять человек, еще двое получили ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице. Новый масштабный обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на следующей неделе.

Также в выпуске: На Донбассе один военный в результате обстрелов получил ранение несовместимое с жизнью. В Житомире на форуме регионов должны встретиться президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Сегодня парламент будет рассматривать новый состав ЦИК.

Источник: 24 канал