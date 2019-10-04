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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Выпуск новостей за 10:00: Авария самолета на Львовщине. Новый обмен пленными

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 10:00 – возле села Сокольники Львовской области аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН 12. Известно, что погибли пять человек, еще двое получили ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице. Новый масштабный обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на следующей неделе.

      Также в выпуске:

      На Донбассе один военный в результате обстрелов получил ранение несовместимое с жизнью.

      В Житомире на форуме регионов должны встретиться президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.

      Сегодня парламент будет рассматривать новый состав ЦИК.

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      Теги: Авария самолета под Львовом Выпуск новостей Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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