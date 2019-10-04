Выпуск новостей за 10:00: Авария самолета на Львовщине. Новый обмен пленными
В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 10:00 – возле села Сокольники Львовской области аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН 12. Известно, что погибли пять человек, еще двое получили ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице. Новый масштабный обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на следующей неделе.
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Источник: 24 канал
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