Випуск новин за 10:00: Аварія літака на Львівщині. Новий обмін полоненими
У випуску новин за 4 жовтня станом на 10:00 – біля села Сокільники на Львівщині аварійно приземлився військово-транспортний літак АН 12. Відомо, що загинули п'ятеро осіб, ще двоє отримали поранення. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані в лікарні. Новий масштабний обмін утримуваними особами може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
Також у випуску:
На Донбасі один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення несумісне з життям.
У Житомирі на форумі регіонів мають зустрітися президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко.
Сьогодні парламент розглядатиме новий склад ЦВК.
Джерело: 24 канал
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