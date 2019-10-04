Випуск новин за 10:00: Аварія літака на Львівщині. Новий обмін полоненими

У випуску новин за 4 жовтня станом на 10:00 – біля села Сокільники на Львівщині аварійно приземлився військово-транспортний літак АН 12. Відомо, що загинули п'ятеро осіб, ще двоє отримали поранення. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані в лікарні. Новий масштабний обмін утримуваними особами може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Також у випуску: На Донбасі один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення несумісне з життям. У Житомирі на форумі регіонів мають зустрітися президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко. Сьогодні парламент розглядатиме новий склад ЦВК.

Джерело: 24 канал