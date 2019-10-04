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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА
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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Випуск новин за 10:00: Аварія літака на Львівщині. Новий обмін полоненими

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 жовтня станом на 10:00 – біля села Сокільники на Львівщині аварійно приземлився військово-транспортний літак АН 12. Відомо, що загинули п'ятеро осіб, ще двоє отримали поранення. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані в лікарні. Новий масштабний обмін утримуваними особами може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

      Також у випуску:

      На Донбасі один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення несумісне з життям.

      У Житомирі на форумі регіонів мають зустрітися президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко.

      Сьогодні парламент розглядатиме новий склад ЦВК.

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      Теги: Аварія літака під Львовом Випуск новин Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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